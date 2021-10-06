القاهرة ـ ناهد إمام



أكدت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن التعاون المثمر بين مصر والصين في القطاع الصحي خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا نموذج يحتذى في التضامن بين الشعوب لمواجهة الجوائح والأزمات العالمية، ومثال للمشاركة الإيجابية والفاعلة التي تحتاج إليها دول العالم لتخطي أي تحديات مستقبلية.



جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة والسكان السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج بديوان عام الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالقطاع الصحي، بحضور د.محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.



وأوضح د.خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث استمرار التعاون بين البلدين في التصدي للجائحة، وكذلك توفير اللقاحات من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.



وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجانب الصيني في مجال إنتاج اللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، مثمنة الخطوات التاريخية التي تشهدها البلدين في التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بفضل العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين.



من جانبه، أكد السفير الصيني أن بلاده تضع مصر على رأس أولوياتها في الحصول على لقاح كورونا، موضحا في هذا الصدد أنه جار الانتهاء من إجراءات إرسال مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» مقدمة من الشعب الصيني إلى الشعب المصري خلال الفترة القادمة.



ونقل السفير الصيني رسالة شكر وتقدير من اللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمشاركتها في الحفل الافتراضي الذي أقامته السفارة الصينية الشهر الماضي بمناسبة اليوم الوطني الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وأوضح السفير الصيني أن «الكلمة» التي ألقتها د.هالة زايد خلال الحفل لاقت استقبالا واسعا من الصين، حيث أكدت الوزيرة خلالها عمق وترابط العلاقات التعاونية والتضامن الكبير بين مصر والصين في التصدي للجائحة، لافتا إلى أن مصر تعد من أولى الدول في العالم التي أظهرت تضامنها الكامل مع الشعب الصيني منذ بداية الوباء بالصين.