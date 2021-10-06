القاهرة ـ خديجة حمودة



بحث وزير الخارجية سامح شكري أمس مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سبل دفع ملفات التعاون الثنائي في إطار متانة وتنوع العلاقات بين القاهرة وموسكو، فضلا عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع وزخم كبيرين على جميع المستويات، مشددا على أهمية الحفاظ على وتيرة التطور الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال المرحلة الحالية، فضلا عن أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق المستمر بينهما.



وأعرب عن تقديره لقرار الجانب الروسي باستئناف حركة الطيران المنتظم إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري دعم مصر لخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وأهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية وأي تواجد أجنبي من الأراضي الليبية، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام وجهودها الحالية دعما لمتطلبات الإعمار والتنمية في الأراضي الفلسطينية.



كما تطرق المسؤولان إلى مستجدات الأوضاع في سورية والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك بحيث تستعيد سورية مكانها ودورها في الصف العربي، وناقشا التطورات الأخيرة على المشهد الأفغاني، وكذلك مجمل القضايا التي تمثل تحديا على الصعيد الإقليمي والدولي.



واتفق الجانبان ـ في ختام المباحثات ـ على أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة المصرية والروسية المشتركة في تنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.