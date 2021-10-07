أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن معرض (الرياض الدولي للكتاب 2021) «تظاهرة ثقافية كبيرة ومتنوعة وثرية ورافد ثقافي وأدبي خليجيا وعربيا».

وأضاف السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ«كونا» على هامش زيارته المعرض أن «ما رأيناه من تنظيم وإنجاز رائع يدل على العمل الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة السعودية لإقامة هذا المعرض».



ولفت الشيخ علي إلى أن «السعودية تملك رصيدا ثقافيا زاخرا وكبيرا وعقولا نيرة أثرت الثقافة والأدب الخليجي والعربي والإسلامي، كما أن الجمهور السعودي محب للثقافة ومطلع وقارئ جيد ولديه ذائقة راقية في اختيار الثمين من الكتب والمعرفة»، مشيرا إلى أن الحضور الكثيف من زوار المعرض يدلل على «مدى ثقافة الشعب السعودي وحبه للاطلاع».

وشدد السفير الشيخ علي الخالد على أن دور النشر الكويتية والكتاب والأدباء الكويتيين يمثلون «الوجه الحضاري المشرق للثقافة والأدب الكويتي ويعتبرون عامل جذب للكتاب العرب وكذلك للقارئ العربي وهمزة وصل بينهما بما تملكه الكويت من إرث ثقافي وأدبي رائد جعل الكويت منارة ثقافية في العالم العربي».

وقال الشيخ علي إن ما يقدمه أبناء الكويت في المحافل الثقافية الكبيرة مثل معرض (الرياض للكتاب) «عمل مشرف يكمل الدور الذي تقوم به السفارات الكويتية في الخارج بتعريف الجمهور على الثقافة الكويتية وجسر للتواصل الفكري والأدبي مع الجمهور والشعوب حول العالم».