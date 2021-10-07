بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا سموه البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية، معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في هذه الملحمة المجيدة وبصورة جسدت جليا الروابط التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.