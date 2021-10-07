بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع سفير ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد ستيفان موبس الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ حمد جابر العلي استقبل في مكتبه السفير موبس، وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأضافت ان وزير الدفاع استقبل ايضا سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد الينا رومانوسكي اذ تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض اهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين البلدين الصديقين.



وذكرت ان وزير الدفاع أشاد بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



كما استقبل وزير الدفاع سفير مملكة إسبانيا الصديقة لدى البلاد ميغيل خوسي مورو اغيلار، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



كما قدم السفير الإسباني لوزير الدفاع الملحق العسكري لمملكة إسبانيا لدى الكويت والمقيم في الرياض العقيد خوسي ماريا بوناستري ثيناررو، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه.



ورحب وزير الدفاع بالملحق العسكري الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.



حضر الاستقبالات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.



إلى ذلك، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ حمد جابر العلي عبر في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التبريكات للشقيقة مصر بهذه المناسبة الغالية التي سطر فيها الجيش العربي المصري بمساندة أشقائه من جيوش الدول العربية أروع صور البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية.



ودعا المولى عز وجل «أن يحفظ مصر الشقيقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل شر ومكروه وأن يديم عليها وعلى الأمتين العربية والإسلامية نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة».