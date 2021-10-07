ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك وعقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين الشقيقة.



وألقى الظفيري كلمة عبر فيها عن سعادته للمشاركة بأعمال اللجنة للمرة الأولى مشيدا بهذه الآلية وما تحقق لها على مدى دوراتها الواحدة والعشرين الماضية، منوها بدور الأمين العام لمجلس التعاون وجهاز الأمانة العامة المحوري في عمل هذه اللجنة وبما يتوافق مع تطلعات قادة دول المجلس.



ثم استعرضت اللجنة جدول أعمالها وأشادت بما تم تحقيقه في مجال المهام الموكلة لها وحرصا منها على الانتهاء مما تبقى من قرارات فقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات التي ستساعد في تسريع تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.

وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطي.