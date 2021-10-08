قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس: إن بلادها وضعت شروطا للمسافرين إليها أثناء الجائحة، والآن هناك عدد قليل من الدول في القائمة الحمراء، إلا أن الكويت من الدول التي خرجت من هذه القائمة.



وأضافت: إن السفر الآن إلى المملكة المتحدة أصبح سهلا، وقد تم فتح المجال أمام السياح والمستثمرين والطلبة وجميع الفئات بإمكانهم زيارة المملكة المتحدة.



وحول الوضع الصحي في بلادها بسبب جائحة كورونا، قالت: إنه جيد وهناك تراجع كبير في عدد الحالات بسبب البرنامج الذي اتبعته الحكومة هناك، وبالتالي فإن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها ونحن نطمح إلى أن نرى المستثمرين هناك، مضيفة أن هناك تعاونا بين المملكة المتحدة والكويت في الكثير من المجالات، مشيرة إلى أنه في الأيام المقبلة بإمكان الشركات الالتقاء وتبادل التجارب والمباحثات في الكثير من القضايا.



وحول زيارتها إلى ديوانية بوخمسين، قالت: إنه من دواعي سروري تواجدي في هذا المكان وفي ضيافة السيد جواد بوخمسين وأولاده وأشكرهم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيرة إلى أنها لمست كرم الكويتيين منذ وصولها إلى الكويت، وشعرت بالسعادة البالغة لما يكنه الكويتيون من محبة للمملكة المتحدة.



وأضافت: إن علاقة المملكة المتحدة بالكويت علاقة متميزة ومتينة وتاريخية، لافتة إلى أن زيارة عمدة لندن المالي إلى الكويت جاءت لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، كما أن زيارته لديوان بوخمسين تصب في هذا الإطار، حيث إن المملكة المتحدة ومدينة لندن تقدمان عروضا للاستثمار بها لرجال الأعمال الكويتيين.



وحول زيارتها الأولى لديوانية بوخمسين منذ توليها مهام عملها في الكويت، قالت: نعم هي المرة الأولى لي ولأول مرة ازور ديوانية وأتطلع إلى فتح الديوانيات مرة أخرى لتتسنى لي زيارة العديد منها.



وأشادت بالبرنامج الذي اتبعته حكومة الكويت في مجال التطعيم والنسبة الكبيرة التي وصلت إليها والإجراءات التي فرضت وبالتالي حدت من انتشار الوباء، مؤكدة أن ما قامت به الكويت من إجراءات أهلها إلى أن تكون في الطريق الصحيح، وبالتالي العودة إلى شبه الحياة الطبيعية.