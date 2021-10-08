بعث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد برسالة تهنئة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد والتالي نصها:



نرفع ونيابة عن بناتكم وأبنائكم منتسبي وزارة الخارجية إلى مقام سموكم حفظكم الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد في دولتنا الحبيبة، سائلين المولى جلت قدرته أن يمد سموكم بمداد عزمه ونعمه وفضله لمواصلة المسيرة المباركة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وترسيخ أركانه والعمل على رفعة شأنه وازدهاره إلى مزيد من الرفعة والسؤدد.



إن الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد جاءت لتؤكد عمق التلاحم الذي ننعم به في هذه البلاد الطيبة وأتت شاهدا وضاء على مسيرة عملكم الطويلة في خدمة وطننا الغالي وامتدادا لما كرستموه من ثوابت وقيم حقة أرساها الآباء المؤسسون في بناء الوطن بخصال ومناقب راسخة وأصيلة وبسداد رأي وثاقب حكمة مما أسهم في أن تشهد كويتنا العزيزة إنجازات غراء أتت تفاعلا مع الأحداث غير الاستثنائية في ظل التحديات الجسام المحيطة ببلدنا الغالي، الأمر الذي حفظ لسموكم مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين تقديرا مستقرا في نفوسهم وضمائرهم.



نضرع للباري عز وجل أن يوفقكم في الاستمرار على حمل هذه الأمانة لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وأهله الأوفياء وأن يحفظكم عضدا وسندا للقيادة السديدة لصاحب السمو، وندعو المولى عز وجل أن يديم على بلدنا وشعبنا نعمة الأمن والأمان والسلام والازدهار وأن يفيء على الكويت وأهلها من جزيل عطائه نعيما لا ينضب ورخاء لا يبيد، مجددين لسموكم، رعاكم الله، مواصلة العمل والبذل والعطاء لتبقى راية وطننا عالية خفاقة في كافة المحافل الدولية.