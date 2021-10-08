نائب الأمير: ليوفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لأجل وطننا الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا وأهلها الأوفياء



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، هذا نصها:



سمو نائب الأمير وولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لي بكل المودة أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الأولى لتوليكم ولاية العهد، منتهزا هذه المناسبة العزيزة والغالية على نفسي وعلى شعبنا الكريم للإشادة بما اتسمت به مسيرتكم المعطاءة في خدمة الوطن العزيز من إخلاص مطلق وتفان أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناء وحب ووفاء أهل الكويت لكم، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديم عليكم وافر الصحة والعافية ويسدد خطانا جميعا لكل ما فيه خير مصلحة الوطن الغالي ونهضته وأن يكلل جهود أبنائه للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء.



هذا، وقد تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد،،



تلقيت بكل التقدير والاعتزاز التهنئة الكريمة من لدن سموكم، حفظكم الله ورعاكم، لنا بمناسبة الذكرى الأولى لتولينا ولاية العهد،



مؤكدا أن ما عبرتم عنه سموكم من فيض المشاعر الطيبة ومن إشادة مقدرة هو محل فخري واعتزازي الكبيرين ودافعا محفزا للاقتداء بالخصال والمناقب النيرة لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن العزيز ورعاية أهله الكرام، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويحفظكم ذخرا وسندا للكويت وشعبها الكريم وأن يبارك بكافة الجهود الرامية لتحقيق كل ما ننشده لوطننا الغالي من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم، رعاكم الله.



وتقبلوا سموكم أسمى آيات التقدير والاعتبار.



في السياق ذاته، تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير ان يحفظ سموه عضدا متينا لصاحب السمو وان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ كويتنا الغالية بنعمتي الأمن والأمان وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بكل فخر واعتزاز بما تشهده الكويت العزيزة من إنجازات عديدة في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية عمت ارجاء البلاد وجعلت الكويت نموذجا يحتذى ومنارة للانسانية يهتدى بها، مؤكدا ان هذه الإنجازات كانت وما زالت ثمرة توجيهات صاحب السمو وبمؤازرة سموه، حفظهما الله ورعاهما، نحو الوصول بوطننا الحبيب الى أرقى مكانة بين الدول.



وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة شكر جوابيه إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي أعرب فيها سموه عن جزيل شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئته من اطيب الدعوات وخالص التمنيات، سائلا المولى عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير من أجل وطننا الغالي وان يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ذخرا للبلاد.



كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ضمنها بأصدق التهاني وأسمى التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة والحافلة بالبذل والتضحيات من أجل خدمة وطننا الغالي، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ سموه عضدا متينا لصاحب السمو وان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ كويتنا الغالية بنعمتي الأمن والأمان وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار.



وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابيه إلى الشيخ مبارك العبدالله الأحمد أعرب فيها سموه عن جزيل شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئته من أطيب الدعوات وخالص التمنيات، سائلا المولى عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل وطننا الغالي وان يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد.



وتلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد ضمنها بأصدق التهاني وأسمى التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة والحافلة بالبذل والتضحيات من أجل خدمة وطننا الحبيب وما قدمه سموه من جهود وعطاءات مخلصة كان بها خير قدوة يحتذى بها في العمل الوطني وبما عهد عنه من اخلاص وتفان ومثابرة في أداء مهام ومسؤولياته، مما حفظ لسموه كل التقدير والمحبة في قلوب أبناء الوطن المخلصين، داعيا الله عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه.



وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابيه إلى سمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من أصدق التهاني وأطيب التبريكات من معان تفيض بالمشاعر الودية النبيلة، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الحبيبة المزيد من الرخاء والعز والسؤدد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.



كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ضمنها بأصدق التهاني وأسمى التبريكات، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة والحافلة بالبذل والتضحيات من أجل خدمة وطننا الحبيب وما قدمه سموه من جهود وعطاءات مخلصة كان بها خير قدوة يحتذى بها في العمل الوطني وبما عهد عنه من إخلاص وتفان ومثابرة في أداء مهام مسؤولياته مما حفظ لسموه كل التقدير والمحبة في قلوب أبناء الوطن المخلصين، داعيا الله جل جلاله ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه.



وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابيه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من أصدق التهاني وأطيب التبريكات من معان تفيض بالمشاعر الودية النبيلة، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الحبيبة المزيد من الرخاء والعز والسؤدد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد.



كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد جاء فيها:



يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد، والثقة الغالية التي حظيتم بها من صاحب السمو، حفظه الله ورعاه.



كما نجدد لسموكم العهد والوعد في الدفاع والمحافظة على أمن واستقرار بلدنا العزيز، متضرعين للمولى عز شأنه أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية، وشعبها الوفي، بالعزة والرفعة والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم، حفظكم الله ورعاكم.



وتلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف ضمنها بأصدق التهاني وأسمى التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، مثمنا ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة والحافلة بالبذل والتضحيات من أجل خدمة وطننا الحبيب وما قدمه سموه من جهود وعطاءات مخلصة كان بها خير قدوة يحتذى بها في العمل الوطني وبما عهد عنه من إخلاص وتفان ومثابرة في أداء مهام مسؤولياته، مما حفظ لسموه كل التقدير والمحبة في قلوب أبناء الوطن المخلصين، داعيا الله عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه.



وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابيه إلى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من أصدق التهاني وأطيب التبريكات من معان تفيض بالمشاعر الودية النبيلة، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولكويتنا الحبيبة المزيد من الرخاء والعز والسؤدد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد.



كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميري أعرب فيها باسمه وباسم كل إخوانه وأخواته العاملين في الديوان الأميري عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، سائلا المولى تعالى أن يحفظ سموه عضدا وسندا لقائد مسيرة الوطن العزيز وراعي نهضته صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.



كما تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الشيخ أحمد العبدالله رئيس ديوان سمو ولي العهد أعرب فيها باسمه وباسم كل إخوانه وأخواته العاملين في ديوان سمو ولي العهد عن خالص التهاني وصادق التمنيات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يحفظ سموه عضدا وسندا لقائد مسيرة الوطن العزيز وراعي نهضته صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.