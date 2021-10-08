بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.