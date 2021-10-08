صرح سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام مبارك الصباح، بأنه تنفيذا لعقد اليوروفايتر المتفق عليه بين الجانبين الكويتي والإيطالي ووفق الجدول الزمني والفني، سيتم تسليم أول طائرتين لليوروفايتر خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها قبل ذلك لكن بسبب أزمة كورونا تم التأجيل.



وأشار السفير في تصريح خاص لـ «الأنباء»، الى أن برنامج اليوروفايتر يجسد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الكويت وإيطاليا، وأن هذه المنظومة لا تقتصر على شراء طائرات فقط بل أيضا توطين التقنية والمهارات العالية عبر الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقام في إيطاليا لنحو 200 متدرب تشمل طيارين وفنيين ومهندسين.

وثمن السفير الشيخ عزام الصباح في الوقت نفسه دور إيطاليا الحيوي في دعم استقرار وأمن المنطقة خاصة ان إيطاليا ستتولى قيادة عمليات الناتو في المنطقة خلال الفترة المقبلة.