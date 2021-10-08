عبدالعزيز الفضلي



نظراً لما تشهده بعض المدارس من اكتشاف عدد من الإصابات لبعض الطلبة بـ «كورونا» ما يؤدي إلى إغلاق الفصل الذي فيه مصاب لمدة 10 أيام، وذلك بعد تعقيمه بالكامل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه لوزارة التربية في العودة للتعليم «أونلاين» خلال فترة الـ 10 أيام التي يقضيها الطلبة من الفصول المغلقة في منازلهم، علما أن عدم حضور الطلبة يشمل المجموعة التي من ضمنها الطالب المصاب فقط ولا تشمل المجموعة الثانية والتي يبقى دوامها مستمرا كالمعتاد، مشيرة الى انه من المتوقع ان تقوم الوزارة بإصدار نشرة مفصلة حول هذه التوجه خلال الأسبوع المقبل.



وذكرت المصادر ان توقف الطالب المصاب وزملائه في ذات الفصل عن الدراسة وإبقاءهم في المنازل أمر اقلق القيادات التربوية والمتابعين للعملية التعليمية، لافتة إلى ان ذلك جعل الوزارة تعمل على معالجة الوضع وإيجاد بديل لتعليمهم وذلك من خلال نظام «التعلم عن بعد».