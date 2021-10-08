عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية د.علي المضف اجتماعا أمس مع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية، بحضور وكيل الوزارة د.علي اليعقوب.



‏وناقش المضف أبرز المستجدات على الساحة التربوية، لاسيما فيما يتعلق بعودة المتعلمين الى الدراسة، وتقييم الوضع في المدارس بعد اسبوع من انطلاق العام الدراسي 2021 ـ 2022.

واستمع د.علي المضف الى أبرز التحديات التي تواجه الميدان التربوي والعاملين في المدارس، حيث وجه القيادات التربوية بعمل اللازم وإيجاد الحلول السريعة التي تساهم في تسهيل انسيابية العمل وتيسير الدوام المدرسي على الجميع.



‏وشدد د.المضف على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس بلا أي تهاون، لضمان سلامة المتعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.