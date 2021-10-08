دارين العلي



دعا تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء الموظفين إلى اعتصام في مبنى وزارة الكهرباء والماء.



وقال منسق تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء م. حسن الروضان ان مطالب الموظفين تتلخص في 6 مطالب.



وهي صرف بدل التلوث لجميع العاملين في بيئة عمل ملوثة وخاصة أن هناك دراسات علمية لجامعات عالمية بالتعاون مع جامعة الكويت وتقارير أخرى لهيئة البيئة تثبت تلوث بيئة العمل في المحطات وقطاعات أخرى في الوزارة، وتثبيت بدل السهر أسوة ببقية وزارات الدولة، وارجاع المكافأة المالية للمهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي التي قامت الوزارة بإيقافها عن المعينين بعد تاريخ 10/2017، وبدل خطر لمن يعمل في بيئة خطرة، والمطلب الخامس تصنيف بعض قطاعات الوزارة ضمن فئة الأعمال الشاقة لما يواجهه العاملون من أخطار كـ (الحرائق، الانفجارات، السقوط من أماكن عالية) وتلوث عال، نسب عالية من الضوضاء والعمل في جميع الظروف المناخية القاسية للمستحقين.



اما المطلب السادس فهو وقف حرمان الموظفين في الوظائف الإدارية من البدلات التي يستحقونها وفق طبيعة عملهم.



وقال انه وعلى ضوء جميع ما سبق يدعو تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء الموظفين الى اعتصام يوم الأحد 10 الجاري.