طالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م.أحمد الشمري إدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام بالتكليف د.جاسم الأنصاري بضرورة الاستعانة بأعضاء هيئة التدريب من حملة المؤهلات العليا وخاصة بقسم التربية العملية في كلية التربية الأساسية لتدريس المقررات النظرية كل في مجال تخصصه، لاسيما أن هناك قرارا سابقا لمجلس إدارة الهيئة للاستعانة بأعضاء هيئة التدريب بالكليات للقيام بتدريس مداخل ومقدمات المواد ومقررات المستوى الأول بحسب التخصص الدقيق لكل عضو هيئة تدريب بكليات الهيئة.



وقال الشمري ان التوسع في فتح المجال لأعضاء هيئة التدريب لتدريس المقررات النظرية ضرورة ملحة في الوقت الراهن لمواجهة الأعداد الكبيرة من المستجدين الذين تحملت الهيئة قبولهم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تقليص مشكلة الشعب المغلقة التي يعاني منها طلاب وطالبات الهيئة، ولا شك أن أعضاء هيئة التدريب بالكليات هم أفضل بكثير من الكوادر التي تتم الاستعانة بها من خارج الهيئة لأنهم أبناء الهيئة وهم الأقدر على تدريس المقررات.



وأوضح الشمري أن الأقسام العلمية بالكليات ومنذ أكثر من سبع سنوات وهي تقوم بانتداب أعضاء هيئة التدريب لتدريس المقررات ويعرفون جيدا ما يتمتع به المدربون من علم واجتهاد في العمل، ولذلك فقد بات من الضرورة فتح باب الانتقال لأعضاء هيئة التدريب من حملة الماجستير والدكتوراه إلى كادر التدريس لسد العجز في أعداد الهيئة التدريسية ولمواجهة تكدس الطلبة في القاعات الدراسية وللمساهمة في تنفيذ خطة الدولة بتطبيق الاشتراطات الصحية ضمانا لسلامة الأستاذ والطالب وضمان جودة التعليم.