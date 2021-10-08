نظم مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الصيدلة بجامعة الكويت لقاء تنويريا لطلبة السنة الثانية في برنامج «دكتور في الصيدلة»، وذلك بحضور كل من عميد كلية الصيدلة د.بيير مورو، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية د.دلال الطويل، ود.فاطمة العوضي من قسم الكيمياء الصيدلانية، في كلية الصيدلة ـ مركز العلوم الطبية ـ الحرم الجامعي ـ الجابرية.



في بداية اللقاء، قدم المحاضرون لمحات تعريفية للطلبة المقبولين عن الكلية وتاريخها وأقسامها، بالإضافة إلى شرح لأهمية التخصص والمستقبل الوظيفي لخريجيها.



وتم خلال اللقاء عمل جولة تعريفية في كلية الصيدلة لمعرفة المختبرات والقاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإدارات التابعة للكلية.



وفي الختام تقدم المحاضرون بالشكر لجميع المشاركين في هذا اللقاء وطاقم العمل، متمنين للطلبة والطالبات حياة جامعية مليئة بالتفوق والنجاح.



جدير بالذكر أن كلية الصيدلية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات الإرشادية بالتزامن مع بداية كل فصل دراسي، لتسليط الضوء على أهم اللوائح التي تفيد الطلبة والطالبات خلال مسيرتهم الأكاديمية.