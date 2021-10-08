مفرح الشمري

تستعد وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر الشقيقة ممثلة في مركز شؤون الموسيقى عن انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الأغنية القطرية على خشبة مسرح قطر الوطني وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 الجاري.

وسيقام المهرجان في حُلته الجديدة تحت شعار "ولين الحين يا سدرة.. عروقج عايشة فينا"، وهو الشعار المستمد من كلمات أغنية الشاعر د.مرزوق بشير، وتعبر عن البيئة القطرية الأصيلة، وهو ما يتماشى في ذلك مع شعار اليوم الوطني للدولة 2021"مرابع الأجداد.. أمانة".



سيقام المهرجان حسب الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا بمشاركة الفنان الكويتي حمود الخضر ونخبة من نجوم الغناء القطري ، بالإضافة إلى أصحاب المواهب الفنية الشابة، التي أثبت تألقها وصعودها في ساحة الطرب المحلي.

وسيتم خلال المهرجان تكريم خمسة من المطربين والشعراء الغنائيين القطريين، وهم" علي عبدالستار، وجاسم صفر، وإبراهيم علي، ومحمد جولو ، وخليفة جمعان".

وتستهل الليلة الأولى من المهرجان بأغنية "حنيت للسدرة" يقدمها الأطفال، يعقبها الفنان هاشم اليافعي، الذي يغني"أنا معاه"، ثم الفنان ناصر الكبيسي الذي يغني "بأسرع وقت، وعلى طاري، مبيت الليل"، ثم يشدو الفنان خالد الدلوان بـ"ليل الشتا والسحاب"، بينما يصدح الفنان ناصر سهيم بـ"أجمل حب، ويا معلقة المشموم"، بينما يغني الفنان غانم شاهين بـ"قلبي حب وكذاب".



وفي ذات الليلة يغني الفنان عبدالرزاق الضاحي "رحت يم الطبيب، وأنا باشكي"، بينما سيغني الفنان منصور المهندي "أعطني حريتي، وفي ذمتك، وولد قطر"، كما ستغني الفنانة أصيل هميم" اخر حلول، انكتب لي، وسماي صافية".



وسيشدو الفنان عيسى الكبيسي بـ"العبق، والغلا غلّاب، نبكي على الدنيا وأنت وينك"، كما سيغني الفنان فهد الكبيسي بـ"جرعة حب، أسئلة، بي حنين، اشتقت لك، وقل ايش" ، وسيتم تكريم كل من" إبراهيم علي، محمد جولو وعبدالرزاق الضاحي ".

وفي الليلة الثانية من المهرجان، سوف تنطلق بأغنية "دوحة العز" يتبعها الفنان محمد المطوع بغناء "عطر وشال واهديتك"، بينما سيغني الفنان بدر الريس "نعمة الإله، آه منك واسولف يا قطر"، بينما يشدو الفنان علي الراشد بـ" اتناقض فيك، وتدلّع"، بينما يغني الفنان سعود جاسم بـ"اعاتب أشواقي، وخاف من ربك"، وفيما سيصدح الفنان سعد حمد بـ"الدروس، وكفى يا خلّي"، و الفنانة أنوار ستغني "يا فرحة ما تمّت وشر البلية ما يضحك".

ومن خلال "ميدلي رياضي قطري"، سيغني فه كل من الفنانين: عبدالرحمن الماس "أبطال ديرتنا" ، أحمد علي "اسمك ضوا عالي "سيروا وعين الله ترعاكم" ، خالد سالم "رد البطل"وسعود جاسم بأغنية أنا آه".

ومن جانبه، سيغني الفنان الكويتي حمود الخضر "كن أنت، ها أنذا، غبت عني وهى مستوحاه من التراث القطري وأغنية لغات العالم"، كما سيغني الفنان سعد الفهد "نمت، تكلم غيري، من مد للفرقى وبدري من عمرك"، وستشهد ذات الليلة تكريم الشعراء: جاسم صفر، خليفة جمعان وعبدالرحمن الماس.

وفي الليلة الثالثة، سيقدم الكورال أغنية "أنا من قطر"، يعقبها الفنان منصور المهندي بغناء "اليوم يا شوق"، فيما يغني الفنان بدر الريس "يا ناس احبه والا يا ساكن الدوحة"، وستقدم الفنانة أنوار بـ"البارحة يا خال"، ويغني الفنان سعود جاسم "دهن العود"، فيما سيقدم الفنان خالد سالم بـ"يا شبيه بالحلا"، وبدوره سيشدو الفنان علي عبد الستار "نور الدنيا، راح اللي راح مع الفنان صقر صالح، دع الأيام، مغربية، تحت السدرة والرسالة".

كما ستشهد الليلة الثالثة والأخيرة من المهرجان تكريما للفنان علي عبدالستار، إلى جانب تكريم الشاعر الراحل محمد الأسود المري ، وفي الختام، سيؤدي الفنان علي عبدالستار ونجوم الحفل أغنية ختامية جماعية ، بعنوان "عيشي يا قطر".