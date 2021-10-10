هل سيؤثر موضوع ميزانية المؤسسة على توزيع القسائم على المخطط أو القسائم التي أنشئت أو منح إذن البناء؟



وجه النائب أسامة المناور سؤالين الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع جاء في الاول ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- إلام وصل توزيع القسائم للمستحقين في منطقة جنوب سعد العبدالله بعد إزالة المعوقات؟



2- متى ستبدأون في تنفيذ البنية التحتية؟ وما الميعاد المقرر للانتهاء منها؟



3- على الرغم من أنه قد سبق الإعلان عن أكثر من موعد للبدء في توزيع القسائم في منطقة جنوب سعد العبدالله، إلا أنه لم يلتزم بأي منها، فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟



4- هل هناك إجراءات تعيق إجراءات توزيع القسائم؟ وما الجهات التي خاطبتكم بشأن تأجيل التوزيع؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما موعد إيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية في مدينة المطلاع وفق كل قطاع؟



2- هل يوجد تأخير في إقرار المناقصات الخاصة بالتمديدات وكابلات إيصال التيار الكهربائي حسب كل قطاع؟ وكم تبلغ قيمة كل مناقصة تمت ترسيتها؟



3- هل توجد عوائق أو اعتراض من أي جهة على اشتراطات أو إجراءات ترسية المناقصات؟



4- ما الأسباب التي تمنع منح إذن البناء للمواطنين الذين خصص لهم قسائم مدينة المطلاع وأنشئت البنية التحتية لقطاعاتهم؟



5- هل تعاني المؤسسة العامة للرعاية السكنية من عجز في موازنتها؟ وما أسباب ذلك؟ وهل الموازنة التي أقرت ضمن الموازنة العامة للدولة 2021/2022 أقل مما قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل سجلت المؤسسة اعتراضها على تخفيض ميزانيتها؟ وهل أثر التخفيض على تنفيذ المشاريع وفق ما هو مقرر؟



6- هل سيؤثر موضوع ميزانية المؤسسة على توزيع القسائم على المخطط، أو القسائم التي أنشئت أو منح إذن البناء؟