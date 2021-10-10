وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته، قام وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بالتصريح عبر حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر لسنة 2021 بأنه سوف يتم توزيع وحدات مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط أسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة.

حيث جاء نص التصريح كالتالي: «قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، أعلن أنه سيتم توزيع 22152 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني اعتبارا من تاريخ 12/12/2021 على المخطط أسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة بالإضافة إلى زيادة 6 آلاف وحدة سكنية تقريبا على المشروع بعد موافقة المجلس البلدي.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- هل صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 22152 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 400م2؟ إن كان الجواب بنعم يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.



2- في حال لم يصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 22152 وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 400م2، فما الأسس والأسباب التي استند اليها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني في تصريحه على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء توزيع تلك الوحدات اعتبارا من تاريخ 12/12/2021؟.



3- يرجى تزويدي بالآليات والأسس والنظم التي سيتم على أساسها توزيع تلك الوحدات.



4- هل تاريخ 12/12/2021 المذكور في تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هو تاريخ البدء في توزيع تلك الوحدات أم تاريخ البدء في فتح باب التخصيص؟