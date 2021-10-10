وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ونص السؤال على ما يلي:



تحتل إدارة الجودة اليوم أهمية محورية في تقدم ورقي المؤسسات، لاسيما في القطاع العام، وخصوصا تلك المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لا بد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تتضمن الهياكل التنظيمية لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم، قسما أو إدارة للجودة، أو جهة يناط بها قياس رضا الجمهور؟



2- ما المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في الوزارة والجهات التابعة لكم ومستويات رضا الجمهور؟



3- هل تحدد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في الوزارة والجهات التابعة لكم؟



4- هل يحدد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الهدف الشهري والسنوي للموظف؟



5- هل أعدت دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة؟ وما العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟



6- في حال لا يتضمن الهيكل التنظيمية للوزارة أو الجهات التابعة لكم إدارة للجودة، يرجى ذكر الأسباب والمبررات لعدم الأخذ بهذا الاتجاه في قياس رضا الجمهور.