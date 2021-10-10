رشيد الفعم



في الوقت الذي بدأت الحياة النيابية تعود إلى سابق نشاطها بشكل تدريجي مع قرب افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة والمقرر الثلاثاء الموافق 26 الجاري، بدأت الكتل النيابية بترتيب أوراقها، حيث استهلت مهامها بالحوار الوطني واستعدت بشكل حثيث للتنسيق فيما بينها للمرحلة المقبلة، إذ علمت «الأنباء» من مصدر نيابي أن اجتماعا سيعقد الأسبوع الجاري يضم الكتلة الوطنية «كتلة الـ 6» المكونة من النواب د.حسن جوهر ود.حمد روح الدين ومهلهل المضف ومهند الساير ود.بدر الملا وعبدالله المضف لوضع أجندتهم التي تم الإعلان عنها مسبقا في عدة مناسبات، وآخرها مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء». في موازاة ذلك، تجتمع الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بنوابها لوضع أجنداتها وخطوطها العريضة المتوافقة مع فكرة الإصلاح السياسي والاقتصادي أيضا. ولم تغب الحكومة عن الوضع، إذ تعكف حاليا على صياغة برنامج عملها الذي جاء متوافقا إلى حد كبير مع ما ورد في الحوار الوطني، حيث من المفروض أن يقدم في الأسبوع الأول من دور الانعقاد ويتعلق بجوانب مماثلة لما ورد في أوراق عمل الجانب النيابي.