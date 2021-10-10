وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر نص على ما يلي:



ذكرت وسائل الإعلام تصريحا لسفير الهند لدى الكويت يفيد بأن الكويت ترعى مليون هندي على أراضيها وأنه يسعى إلى زيادة هذا العدد.



وأوضحت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن الجالية الهندية تمثل ما نسبته 21% من سكان الكويت، كما بينت الهيئة أن الجالية المصرية تمثل 14% من نسبة السكان ثم البنغالية بنسبة 6%، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل هناك اتفاقيات أو التزامات أو تعهدات من الكويت مع جمهورية الهند والجمهورية المصرية أو غيرهما من الدول لاستقبال وتشغيل والتعاقد مع رعاياهم كعمالة أجنبية بنسب معينة إلزامية على الكويت سنويا أو بشكل عام؟