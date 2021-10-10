بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وانطلاقا من دورها الاجتماعي ومشاركتها في المسؤولية المجتمعية، أطلقت مجموعة العايش مساء أمس الأول، مبادرة توعوية في مناطق طريق الوفرة - ميناء عبدالله، لتوعية الشباب بمخاطر الجلوس بجانب الطرق السريعة، وتوجيههم إلى ضرورة الابتعاد بمسافة كافية عنها حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.



وعلى هامش الحملة، أوضح عيد العايش رئيس مجلس إدارة مجموعة العايش أن المبادرة تأتي ضمن المقترحات التي تم تقديمها لوزارة الداخلية لنصح وتوجيه الشباب بمخاطر جلوسهم بجانب الطرق.

وذكر أنه تم تقديم عدد من الهدايا للشباب خلال الحملة، مثمنا تجاوبهم مع النصائح التي تهدف إلى حمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.



وبهذه المناسبة، ثمن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد توحيد الكندري جميع المبادرات المجتمعية والتوعوية التي من شأنها زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع وتجنب المخاطر والأضرار.



من جانبه، أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب بالمبادرة التوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح الشباب من خلال توجيهم باختيار أماكن أكثر أمنا والبعد عن الطرقات السريعة، مؤكدا أهمية تلك المبادرات المجتمعية في تحقيق التوعية بين المواطنين والمقيمين.