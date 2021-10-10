ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن جهود رجال الإطفاء والانقاذ البحري مازالت مستمرة (حتى مثول الجريدة للطباعة) بعملية البحث والتمشيط عن المفقود الأخير في حادث غرق 10 أشخاص في شاطئ أحد الفنادق بمنطقة البدع الذي وقع مساء الجمعة.



وأوضحت الإدارة أن تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الإطفاء بلاغا مفاده تعرض 10 أشخاص وافدين من احدى الجنسيات الآسيوية للغرق عندما كانوا يمارسون هواية السباحة، وعلى اثره تم توجيه فرق الانقاذ من مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري وعند الوصول للموقع تبين وجود 8 أشخاص على الشاطئ وهناك 3 حالات تعاني من الغرق منهم حالتان في حالة حرجة، وتبين لاحقا أن من انقذهم زملاؤهم وقد توفيت احداهما عند وصولها الى المستشفى.



وأضافت الادارة أن رجال الانقاذ باشروا بعملية البحث عن المفقودين وعثروا على احدهما وتم تسليمه الى الطوارئ الطبية التي نقلته الى المستشفى وأعلنت وفاته، أما بخصوص الحالتين اللتين تتلقيان العلاج في المستشفى فأودعت احداهما الجناح بعد استقرار حالتها الصحية والثانية خرجت من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.