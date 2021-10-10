محمد الجلاهمة



تتواصل جهود رجال الأمن لمواجهة كل نشاط مجرم، لاسيما ما يلحق الأذى بالمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

في هذا الإطار وضمن السعي الدؤوب لمكافحة آفة المخدرات المدمرة، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على تاجر مخدرات هارب ( مواطن من مواليد 1976) في منطقة عبدالله المبارك.



وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن تاجر المخدرات الذي تم ضبطه بعد ترتيبات محكمة محكوم بالمؤبد، مضيفا أنه كان متواريا عن الأنظار منذ العام 1999.

كذلك تمكن رجال مباحث الأحكام أيضا من إلقاء القبض على مواطن آخر محكوم بالحبس سنتين في قضايا مخدرات بالأحمدي.