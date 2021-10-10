سعود عبدالعزيز



سجلت وافدة عربية قضية ضد زوجها الذي يعمل في وزارة الاوقاف تتهمه فيها بابتزازها وسرقة مقتنياتها الذهبية إلى جانب أغراض أخرى. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الوافد اعترف بفعلته بعد أن اخضع للتحقيق فور استدعائه.

وأضاف أن تفاصيل البلاغ الذي تقدمت به الوافدة تتمثل في أن زوجها الذي يعمل إماما في وزارة الأوقاف بمسجد معروف في منطقة عبدالله المبارك، قد قام بتصويرها بهاتفه النقال ثم عمد إلى ابتزازها بما صوره.



وتابع المصدر أن الزوج، وفق رواية الزوجة، قام بسرقة مشغولات ذهبية تخصها، كما قام بسرقة أجهزة الكترونية، وتم تسجيل قضية.