مبارك التنيب



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود الإدارة العامة للمرور في ضبط المخالفين لقوانين وقواعد المرور والمستهترين، تمكن رجال المرور من ضبط عدد من مرتكبي مخالفة الاستهتار والرعونة بالقيادة في منطقة الوفرة، وتم حجز المركبات بكراج حجز المرور.

في سياق قريب، ذكرت «الإعلام الأمني» أن الإدارة العامة للمرور تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية (عطلة نهاية الأسبوع) من خلال حملاتها المستمرة على المخالفين لقوانين وقواعد المرور والمستهترين من إحالة 27 شخصا الى نيابة الأحداث، وحجز 19 مركبة في كراج الحجز، وتحرير 3506 مخالفات مرورية، أبرزها مخالفة تظليل الزجاج وتعمد عرقلة حركة السير.