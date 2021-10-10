جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم ادريان رابيو للكشف عن فيروس كورونا ايجابية، وسيغيب بالتالي عن المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية ضد اسبانيا المقررة اليوم في ميلانو، كما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أمس.



وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي «لن يكون اللاعب ضمن عداد البعثة المتوجهة إلى ميلانو ولا يمكن اختيار لاعب بديل له».



وكان رابيو خضع برفقة جميع لاعبي المنتخب الفرنسي إلى فحص طبي الجمعة وظهرت النتائج أمس قبل التوجه الى ميلانو، في حين جاءت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، كما اعلن الاتحاد الفرنسي.



وكان رابيو لاعب يوفنتوس الايطالي خاض المباراة ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي والتي انتهت بفوز فريقه 3-2.



وأغلب الظن ان اوريليان تشواميني الذي نزل احتياطيا بدلا من رابيو ضد بليجكا أواخر المباراة سيشارك أساسيا ضد اسبانيا.