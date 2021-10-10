أدرجت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اسم لاعب وسط إيطاليا وتشلسي الإنجليزي جورجينيو ضمن لائحة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2021، وذلك الى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والپولندي روبرت ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

ومع الإعلان عن لائحة المرشحين الثلاثين، تبدأ الآن مرحلة التصويت التي يشارك فيها الصحافيون، مدربو وقادة المنتخبات الوطنية الذين سيختارون أفضل خمسة مرشحين بالنسبة لهم، قبل أن يتم الإعلان عن الفائز في 29 نوفمبر.



وفيما يلي لائحة المرشحين الثلاثين: الإسباني سيزار أسبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)، الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإيطالي جورجو كييليني (يوفنتوس)، البلجيكي كيفن دي بروين (مان سيتي الإنجليزي)، البرتغالي روبن دياش (مان سيتي)، الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان سابقا وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا)، البرتغالي برونو فرنانديش (مان يونايتد الإنجليزي)، الإنجليزي فيل فودن (مان سيتي)، النرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني)، الإيطالي جورجينيو (تشلسي)، الإنجليزي هاري كاين (توتنهام)، الفرنسي نغولو كانتي (تشلسي)، الدنماركي سايمون كاير (ميلان)، الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)، البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر سابقا وتشلسي حاليا)، الجزائري رياض محرز (مان سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة سابقا وسان جرمان حاليا)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإسباني جيرار مورينو (فياريال)، الإنجليزي مايسون ماونت (تشلسي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)، الإسباني بدري (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس سابقا ومان يونايتد حاليا)، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مان سيتي)، والأوروغوياني لويس سواريس (أتلتيكو مدريد الإسباني).