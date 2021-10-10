قال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم لويس فان غال، إن فريقه ليس بحاجة إلى اللعب لإمتاع الجماهير، وذلك إثر تغلب «الطواحين» على مضيفه اللاتفي 1-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.



وسجل دافي كلاسين هدف الفوز لهولندا في الدقيقة 19 ليرفع المنتخب رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة السابعة.

ورفض فان غال الاسترسال في الحديث بشأن قدرة المنتخب على إمتاع الجماهير، مؤكدا أن التأهل إلى المونديال هو الهدف الوحيد، وذلك بعد أن أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.



وقال فان غال في تصريحات لقناة «إن.أو.إس» عقب المباراة: «ليس علينا أن نمتع الجماهير هنا، وإنما علينا التأهل إلى كأس العالم، هذا هو الهدف».



وأضاف: «هذه مباريات صعبة للغاية، كل كرة طويلة كانت تشكل تهديدا من جانب مهاجمهم (روبيرتس أولدريكيس)».



ويتفوق المنتخب الهولندي بفارق نقطتين أمام نظيره النرويجي الذي تعادل مع المنتخب التركي 1-1.



وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، عززت مونتينيغرو موقعها في المركز الرابع بفوزها الكبير على مضيفتها جبل طارق برباعية نظيفة.



ألمانيا تهزم رومانيا



وضمن المجموعة العاشرة، واصل المنتخب الألماني بدايته القوية مع مدربه الجديد هانزي فليك، بتحقيقه فوزه الرابع تواليا وهذه المرة على ضيفه الروماني بصعوبة 2-1 بعدما كان متخلفا.



وجاء هدفي «المانشافت» عن طريق سيرجي غنابري (52) وتوماس مولر (81)، فيما أحرز ايانيس هاجي هدف رومانيا اليتيم (9)، ليقترب بطل العالم 4 مرات خطوة إضافية من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة مباشرة الى نهائيات قطر 2022 بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفته الجديدة مقدونيا الشمالية التي استفادت على أكمل وجه من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا 1-1 كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، وذلك بعدما تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين 4-0.



كرواتيا وروسيا تحققان الأهم



وفي المجموعة الثامنة، حقق المنتخبان الكرواتي، وصيف بطل العالم، والروسي الأهم بفوز الأول الثمين على مضيفه القبرصي 3-0، والثاني على ضيفه السلوفاكي 1-0، وهو الفوز الثالث تواليا لكل منهما فبقيا شريكين في الصدارة برصيد 16 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لكرواتيا.



وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على مضيفتها مالطا بثلاثية نظيفة.



أما في المجموعة الخامسة، فقد تعادلت التشيك وويلز 2-2، وفازت إستونيا على بيلاروسيا 2-0.