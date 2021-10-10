اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه يشعر بأنه لم يجد نفسه بعد في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يخطئ بالانضمام إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم خلال هذا الصيف.



ورحل ميسي عن برشلونة الإسباني بعد 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني، نظرا لعدم قدرة النادي على تجديد التعاقد معه.



وانضم ميسي إلى سان جرمان في صفقة انتقال حر ليلعب إلى جانب النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.



وقال ميسي في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» نشرتها أمس: «لم أرتكب خطأ».



وواجه ميسي بداية صعبة لمشواره مع سان جرمان، حيث سجل هدفا واحدا للفريق حتى الآن وتلقى سان جرمان الهزيمة أمام رين 0-2 مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد ثمانية انتصارات متتالية للفريق في الدوري.

وقال ميسي إن تواجد لاعبين يتحدثون الإسبانية في سان جرمان، مثل أنخيل دي ماريا ونيمار ومبابي، ساعده على الاستقرار والتأقلم.

وقال ميسي عن زميله الفرنسي مبابي الذي يتحدث الإسبانية بطلاقة: «من السهل التأقلم مع لاعب مثله».



ومع ذلك، اترف ميسي بأن التأقلم مع الحياة في باريس بشكل عام لم يكن سهلا.



وقال ميسي: «علي أن اعترف بأنني مازلت تائها شيئا ما. يجب أن أتعرف على المدينة لأجد طريقي بشكل أسهل شيئا ما».