تسعى البرازيل إلى تحقيق فوزها العاشر تواليا منذ انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية والاقتراب أكثر فأكثر من النهائيات المقررة في قطر عام 2022 وذلك عندما تحل ضيفة على كولومبيا اليوم عند منتصف ليل الاثنين بتوقيت الكويت في بارانكيا، في حين تبرز المواجهة النارية بين الأوروغواي والأرجنتين.

وفاز المنتخب البرازيلي بمبارياته التسع حتى الان وسجل 22 هدفا ومنيت شباكه بثلاثة أهداف فقط.



ونجح السيليساو في تخطي فنزويلا خارج ملعبه 3-1 في الجولة الأخيرة على الرغم من غياب نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي الإيقاف ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن الارجنتين التي اكتفت بالتعادل مع مضيفتها الباراغواي سلبا.

بيد انه يتعين على المنتخب البرازيلي ان يحذر من كولومبيا التي تملك 14 نقطة وتحتل المركز الخامس، أي الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق وليس التأهل مباشرة الى العرس الكروي علما باأنها تتخلف بفارق نقطتين فقط عن الأوروغواي صاحبة المركز الرابع.

وتبرز مواجهة الجارين الاوروغواي والارجنتين على ملعب سنتيناريو الشهير في العاصمة مونتيفيدو.



يدخل المنتخبان المباراة على وقع تعادلين سلبيين: الارجنتين مع الباراغواي، والأوروغواي مع كولومبيا.

والتقى المنتخبان للمرة الأخيرة في نسخة كوبا اميركا الاخيرة في يونيو الماضي وانتهت بفوز الأرجنتين 1-0، وبالتالي ستحاول الأوروغواي الثأر وتعزيز آمالها ببلوغ نهائيات العرس الكروي علما بأنها توجت بطلة للعالم مرتين عامي 1930 و1950.



وستكون المواجهة مثيرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه المقرب لويس سواريز في الجهة المقابلة.



وما يزيد من أهمية المباراة ان الأوروغواي تستطيع التساوي نقاطا مع الأرجنتين برصيد 19 نقطة في حال نجحت بالخروج فائزة لكن التاريخ الحديث لا يقف الى جانبها لانها لم تحقق سوى انتصارين في آخر عشر مواجهات مع الارجنتين.



وتلتقي ايضا بوليفيا مع البيرو، فنزويلا مع الإكوادور، وتشيلي مع البارغواي.