مفرح الشمري



قبل أيام تم عرض الفيلم الوثائقي «6 أكتوبر» على موقع اليوتيوب، وهو فيلم يتناول مسيرة الراحل طلال العيار النيابية صاحب شعار «الصدق شعارنا والوفاء شيمتكم»، وتصدى لإخراج الفيلم المخرج السينمائي القدير ابراهيم المانع الذي يحاول دائما في أفلامه تسليط الضوء على رجالات الكويت الذين قدموا للوطن الكثير من التضحيات والإنجازات لتخليد أسمائهم حتى يتعرف عليهم الجيل الحالي.



فيلم «6 أكتوبر» وأنت تشاهده تشعر بالمسؤولية الملقاة على ظهرك تجاه هذا الوطن وشعبه خصوصا عندما تتبوأ منصبا مهما مثل نائب او زير فتحاول قدر المستطاع ان تحقق لأبناء هذا الشعب ومن يقيم على هذه الأرض بعض متطلباتهم الاساسية التي تتماشى مع قوانين الدولة. هذا الفيلم يبين لك كيف تعامل الراحل طلال العيار مع أهل الكويت سواء أبناء منطقته «الجهرة» أو غيرها منذ دخوله أول انتخابات مجلس امة بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم، والتي حقق فيها المركز الأول برقم لم يحققه أي من أعضاء دائرته السابقين.



العمل وثائقي وفي الوقت نفسه تثقيفي لمن يشاهده حتى يتعرف كيف ترجم الراحل طلال العيار شعار حملته الانتخابية «الصدق شعارنا والوفاء شيمتكم» الى واقع محسوس وملموس، فهو لم يتغير بتعامله مع الناس بعد نجاحه في الانتخابات، ولم يتغير عندما اصبح وزيرا، ولم يتغير ابدا طوال مسيرته التي امتدت الى أكثر من 15 سنة، حيث كان «ابن الجهرة البار» حتى وفاته في 23 اكتوبر الجاري.



الفيلم شارك فيه عدد من الشخصيات منه النائب السابق عايض علوش والنائب والوزير السابق عيد هذال النصافي ووزيرالتربية الأسبق د.مساعد الهارون والنائب السابق د.عبدالله العرادة ونايف عبدالله اللافي وتركي المياح ومدالله فرج بالإضافة الى نجله مبارك، حيث تحدث هؤلاء عن مواقفه الطيبة في مسيرته النيابية وعندما أصبح وزيرا وطريقة تعامله مع استجوابات اعضاء مجلس الامة.



عنوان الفيلم لم يختره المخرج السينمائي ابراهيم المانع عشوائيا بل هو اختيار موفق لأن المقصود به اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة أول انتخابات برلمانيه ترشح لها الراحل طلال العيار، والتي جرت في 5 اكتوبر 1992، وظهرت نتيجتها في ساعات الفجر من يوم 6 اكتوبر..



رحمك الله يا بومبارك وأدخلك فسيح جناته.. وشكرا للمخرج ابراهيم المانع على هذا الفيلم التثقيفي الذي يعلم كيفية العمل لمصلحة الوطن والمواطن.