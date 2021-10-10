في ظل الظروف الصحيــة السابقـــة، والتي قيدت الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حدث في بقية مؤسسات الدولة التعليمية، حين اتجهت الدولة للدراسة عن بعد، كان طلبة قسم التمثيل والإخراج المسرحي الأكثر تضررا من ذلك الاتجاه الافتراضي، والذي تمثل في تعامل الطلبة مع فن التمثيل عن بعد عن طريق محاضرات عملية تقدم لهم من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز.



ولعل الفرقة الأولى في العام الماضي - الفرقة الثانية حاليا - هي الأكثر معاناة على هذا الصعيد، فلم يعش طلبتها لحظات الأداء الفعلي المباشر على الإطلاق، وهي السمة الرئيسية التي تميز فن المسرح عن بقية الفنون. لذلك كان لابد من التفكير في حلول لتلك الإشكالية، ومن هنا انطلقت فكرة الورشة التي أدارها رئيس قسم التمثيل والإخراج المسرحي د.فهد العبدالمحسن، والذي سخر جهوده في الورشة لتدريب طلبة الفرقة الأولى طوال فترة الصيف وبصورة يومية، على الأسس الأولى لإعداد الممثل.



ولإيمان د.العبدالمحسن بأهمية العمل الطلابي، فقد ارتكز في عمله على نص مسرحي كتبه الطالب سلطان محمد بعنوان «كسوف» وسيعرض الليلة على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث يتصدى لإخراجه الطالبة في الفرقة الرابعة هيا السعيد، ليقدم كنتاج للورشة، ويكون بوابة الطلبة الأولى لمواجهة الجمهور.