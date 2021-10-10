عبدالحميد الخطيب



أكد «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل رفضه لشراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: «ظاهرة غريبة عجيبة وجود ناس تشتري المتابعين لكي تظهر صفحاتهم مليئة بالملايين وكله «fake»، كيف انبسط اذا أنا عارف نفسي شاري متابعين؟ شلون تكون صادق وتحلم؟ شلون تكذب الكذبة وتصدقها؟!»، كاشفا عن احد المواقف التي تعرض لها في هذا الجانب، مستطردا: في بداية دخولي «السوشيال ميديا» طلبت من احد الاصدقاء ان يعلمني كيف أتعامل معها، فأحضر لي شخصا ليساعدني في ذلك، وعندما شاهد هذا الشخص الاكاونت الخاص بي على «انستغرام» ابدى استغرابه من عدد المتابعين، وقال لي «معقولة انت نبيل شعيل بس هالكثر عندك؟»، فرددت عليه «شفيهم؟.. هؤلاء المتابعين حقيقيين»، فقال: «اترك لي الاكاونت وبعد فترة يصير عندك ملايين»، لكنني رفضت وقلت له «لا، ما ابي ناس من سنغافورة وبانكوك وجنوب افريقيا يصوتولي وما يعرفوني».



من جهة أخرى، تحدث بوشعيل في تصريحات تلفزيونية عن بدايات دخوله الوسط الغنائي. وأوضح: كنت اغني مع اصحابي في البدايات، كنا نحب الطرب ونتجمع في مناسبات كثيرة لأصدقائنا ونقدم لهم أغنيات يحبونها، وعندما تبنتني شركة انتاج نشروا لي صفحة كاملة بصورتي وكانت لألبومي الاول «سكة سفر»، ومن ثم توالت الالبومات والاعمال الغنائية.



جدير بالذكر ان الفنان القدير نبيل شعيل طرح الفترة القليلة الماضية «ميني ألبوم» حمل عنوان «يقولون»، من انتاج وتوزيع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وضم 3 أغان هي: «يقولون» من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية «أسوأ أيامي» كلمات وألحان علي بوغيث، والثالثة «أنا اتحراك» كلمات أحمد الصانع وألحان عبدالله الجاسم، وقام بتوزيع الأغاني كل من: عثمان عبود وعلي المتروك وزيد نديم، ويحصد «الميني البوم» نجاحا جماهيريا كبيرا، ونسب استماع عالية على «يوتيوب».