مفرح الشمري



أكد الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي أنه سيغادر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهائه من الإجراءات الخاصة لاستكمال علاجه هناك.



وأضاف البناي لـ «الأنباء»، والتي زارته للاطمئنان على صحته، أنه يشكر كل من ساهم في تسريع إجراءات سفره، موجها شكره الكبير الى «الأنباء» التي «فزعت» له بعد انتكاس حالته الصحية، موضحا ان هذا الأمر ليس بغريب على جريدة عريقة مثل «الأنباء» حبيبة كل الفنانين ولا ينساه طيلة حياته.



وذكر الشاعر عبداللطيف البناي أنه سيشارك في مهرجان الأغنية القطرية الثالث الذي ينطلق الخميس المقبل بأغنية «يا دوحة العز»، والتي سيغنيها الكورال الجمعة في الليلة الثانية من المهرجان، وهي من ألحان الموسيقار د.أحمد حمدان الذي سيتصدى لقيادة الفرقة الموسيقية في هذا المهرجان الذي يستمر حتى 16 الجاري ويقام تحت شعار «ولين الحين يا سدرة.. عروقج عايشة فينا».



يذكر ان المهرجان سيقام حسب الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بمشاركة الفنان الكويتي حمود الخضر ونخبة من نجوم الغناء القطري، بالإضافة إلى أصحاب المواهب الفنية الشابة التي أثبت تألقها وصعودها في ساحة الطرب المحلي. وسيتم خلال المهرجان تكريم خمسة من المطربين والشعراء الغنائيين القطريين، وهم: علي عبدالستار، وجاسم صفر، وإبراهيم علي، ومحمد جولو وخليفة جمعان.