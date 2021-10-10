أسامة دياب



في إطار استراتيجية مجموعة المرأة الدولية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على ثقافات الشعوب، والتعريف بالفنانين الموهوبين في جميع مجالات الفن، وفي إطار برنامجها الشهري للأنشطة والفعاليات، نظمت مجموعة المرأة الدولية معرض الصور الفوتوغرافية بالتعاون مع السفارة الإيطالية، والذي تضمن العديد من الفعاليات المتميزة.



وقد استهلت منسقة العلاقات العامة للمجموعة ليلى بولس الفعالية بكلمة رحبت خلالها بالفنانين المشاركين والضيوف، واستعرضت برنامج الحفل.



من جهته، رحب السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي بأعضاء مجموعة المرأة الدولية في السفارة، واستعرض الأسباب التي دعته إلى تخصيص جزء من السفارة التي تمت تسميتها «مساحة للإيطاليين والكويتيين» «Spazio Italia-Kuwait» لتكون منتدى لحوار بين الشعبين وتبادل المشاريع والمبادرات المشتركة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن مثل هذه المعارض أحد أوجه التبادل الثقافي بينهما.



كما تقدمت كريستيانا بالدوتشي حرم السفير الإيطالي ورئيسة مجموعة المرأة الدولية بالكويت بكلمة رحبت فيها بالجميع، ومن ثم قالت نيابة عن المصور الفنان الإيطالي ريمو كازيلي إننا سنعرض فيلما بعنوان الجمال العظيم عن الحقبة الرومانية، حيث كان الفيلم بتقنية عالية.



وللمرة الأولى قدم المصور عثمان محمد إقبال الذي عاش وترعرع على أرض الكويت الطيبة شرحا توضيحيا للوحاته التي تعكس التراث الكويتي الأصيل، وأوجه تطور البيئة والفن في حقب: الماضي والحاضر والمستقبل لهذا البلد العظيم وكان العرض بعنوان التقاط الكوت.



ثم تم تكريم كل من المصور ريمو كازيلي، والمصور عثمان محمد إقبال تقديرا لجهودهما في هذا المعرض، واستخدامهما التوثيق بالصور، وهو التكنيك الفني الذي من شأنه أن يحافظ على التراث الإنساني على مر الأزمنة والعصور.