دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد كل الجهات ذات الشأن الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق الأنظمة والقوانين على ملاك العقارات المخالفة والتعديات على الأملاك العامة، لافتا الى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية رصدت تجاوزات متعددة في سرقة الكهرباء والماء والصرف الصحي العشوائي وغيرها، حيث حررت مخالفات لملاك العقار المخالف.



وقال الخالد على هامش الجولة التفقدية التي أجراها مساء أمس ورافقه رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق إن التعديات والتجاوزات باتت خطرا كبيرا على أبناء المنطقة إذا ما أدركنا أن العبث بالمنظومة الكهربائية ومد شبكات مخالفة بطرق غير آمنة، وزيادة الأحمال قد تشكل خطورة وكوارث، لا سمح الله، إذا تساهلنا في وقفها، إلى جانب سكن بعض الوافدين العزاب وتكدسهم بأعداد هائلة ضمن الوحدة السكنية الواحدة، فضلا على الضغط الكبير على مرافق الدولة الخدماتية الأخرى.

وأضاف ان الحملات المستمرة على المخالفات التي قادتها المحافظة في كل مناطقها أثبتت نجاحها، إلا أن كم التجاوزات والتعديات الكبير يحتاج إلى جهود مضاعفة بالتعاون مع الجهات الأخرى لنتمكن من الانتهاء منها.