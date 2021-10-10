بداح العنزي



تبدأ وزارة الأوقاف إيقاف الكادر المالي عن 1112 موظفا من شاغلي الوظائف القانونية والمحاسبية ونظم المعلومات التابعين لإدارات الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الثلاث اعتبارا من راتب أكتوبر 2021. ويتوزع الموظفون المشمولون بهذا القرار على النحو التالي: 336 موظفا من شاغلي الوظائف القانونية، و379 من شاغلي الوظائف المالية،



و397 من شاغلي وظائف نظم المعلومات. من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير داود العسعوسي في كتابه إلى قطاع الشؤون المالية: نود الإحاطة بأن الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة يشغلون مسميات وظيفية لا تتناسب مع مراكز عملهم الحالية لعدم وجود مجال لوظائفهم في تلك المراكز، وحيث إن الكادر المالي لشاغلي تلك الوظائف من بدلات ومكافآت لا يستحق إلا في حالة قيامهم فعليا بأعباء الوظيفة الموضحة قرين كل اسم، ونظرا لعدم وجود مجال لتلك الوظائف في المراكز المشار إليها كما أشرنا، يرجى الإيعاز إلى إدارة الشؤون المالية بإيقاف الكادر المالي عنهم.