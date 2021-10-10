صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بوقوع محاولة هجوم عدائية استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وأوضح العميد المالكي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» أن «محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذه بطائرة مسيرة (درون) مفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي: (6) حالات لمسافرين وعاملين سعوديين بالمطار، و(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، وحالة واحدة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية. كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.



وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وكانت السعودية قد اكدت أن استهداف ميليشيات الحوثي للبنية التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء جريمة حرب بشعة، ويجب محاسبتهم وفق القانون الدولي الإنساني.



وشدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في رسالة بعث بها مساء أمس الاول لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.



هذا، وأعلنت السفارة الأميركية في الرياض، عن إدانتها لهذا الاستهداف، مؤكدة أنه مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.



وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر» امس: «نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع».



وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله، وعدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمنزلة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين. وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مطار الملك عبدالله بجازان، مؤكدة وقوف المنامة مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.



وأدانت مصر، بأشد العبارات، مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي السعودية، وأكدت الخارجية المصرية في بيان امس عن إدانتها من تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، معربة عن تضامن مصر الكامل مع المملكة فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مشددة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.



وعبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين للأفعال والممارسات الإرهابية الحوثية المتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار السعودية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.