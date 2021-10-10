قررت إيران مواصلة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق الخاص ببرنامجها النووي مع مجموعة القوى الدولية الكبرى في فيينا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مقابلة اجرتها معه قناة «فرانس 24» امس أن هناك مسارين في الوزارة يتم على اساسهما اعادة النظر في المفاوضات النووية، مبينا أن المرحلة الأولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 (بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا) في فيينا وأن المرحلة الثانية ستصل الى نتيجة في مستقبل قريب.



وأكد خطيب زاده، في المقابلة التي اوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه فور انتهاء مسار اعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات، مشيرا إلى ان الحكومة الايرانية الجديدة تعيد النظر في ست جولات من المفاوضات التي جرت سابقا بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها الى نتيجة ستحدد موعدا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات.



وأضاف ان تلك المفاوضات تحمل الكثير من التفاصيل و«اتصور ان الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون اقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأميركي للعودة الى المفاوضات في فيينا».