حنان عبدالمعبود



في إجراء مستغرب، فوجئ عدد من الموظفين بإحدى المناطق الصحية باستدعاء من الإدارة القانونية التابعة للمنطقة تطلب منهم الحضور لإثبات الغياب والاستئذان منذ عام 2017.



في هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أنه لا يجوز محاسبة الموظف بأثر رجعي عن غياب أو تأخير ففي نهاية كل عام يكون هناك تقييم سنوي للموظف يشمل اداءه وغيابه وغيره من الامور الادارية، كما ان الموظفين استغربوا من هذا الاجراء وذلك بعد تلك السنوات التي يصعب على الموظف ان يتذكر ذلك اليوم الذي خرج او كان في اجازة طبية.



وبينت المصادر انه من ضمن الاستدعاءات من قد انتهت خدماتهم أو تقاعدوا ومن الصعب الوصول اليهم بعد تلك المدة الطويلة، لافتة الى ان هذا الاجراء خلق نوعا من الارتباك في العمل بين الموظفين الذين اصابهم الذهول من الاستدعاء بأثر رجعي، مطالبة الادارة القانونية بالتحقق من الامر ومعرفة السبب في هذا الاستدعاء، وهل هناك تقاعس تريد المنطقة معالجته دون النظر الى المدة الماضية؟.