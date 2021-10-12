عبدالكريم العبدالله



دشنت وزارة الصحة حملة التطعيم الميدانية الشاملة لعدة مناطق في البلاد لمن لم يتلقوا التطعيمات أو لم يسجلوا لتلقيها من العمالة نتيجة ظروف صحية أو خاصة بهم، حيث بدأت الحملة في منطقة «بنيد القار» لتقديم خدمة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» لكل الفئات المشمولة في التطعيم وبما يحقق الوصول إلى أكبر عدد من الذين تلقوا التطعيمات وصولا للمناعة المجتمعية بشكل أوسع، وبما يضمن سلامة الجميع. ودعت «الصحة» كل من لم يتلق التطعيم إلى المبادرة والتسجيل أو التقدم للحملات الميدانية التي ستغطي معظم المناطق.



هذا، وقامت فرق من وزارة الصحة بعملية مسح لعدد من عمارات ومباني منطقة بنيد القار لتشجيع غير المطعمين على تلقي اللقاح.