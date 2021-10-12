عبدالكريم العبدالله



تستعد وزارة الصحة قريبا لصرف زيادة شهرية خاصة لأطباء العناية المركزة والتخدير والطوارئ الكويتيين والوافدين العاملين في المرافق الصحية تبلغ 500 دينار. وذكرت مصادر مطلعة، في تصريح خاص



لـ «الأنباء»، أن الزيادة ستصرف لأكثر من 1000 طبيب كويتي ووافد اعتبارا من 1 يوليو 2021. وأشارت المصادر إلى أن هذا جاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على منح زيادة شهرية خاصة قدرها 500 دينار لكل من الأطباء الكويتيين والوافدين شاغلي وظائف أطباء «التخدير ـ العناية المركزة ـ الطوارئ»، بالإضافة إلى كل مفردات المرتب الشهري الشامل لكل منهم، على أن تأخذ هذه الزيادة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، ويعمل بها اعتبارا من 1 يوليو 2021.