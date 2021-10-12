عادل الشنان



أعلن رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم عن عقد اجتماع امس مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإنابة أمينة العوضي بشأن مكتسبات وحقوق الموظفين بمختلف أنواعها، مؤكدا ان النقابة حصلت على وعود من قبل المدير العام للبت بعدد من هذه الاستحقاقات المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر حل مشكلة الإضافي وما صدر بشأنها من قرارات من قبل قطاع الشؤون المالية والإدارية بشكل يحرم غالبية الموظفين منها، وهو أمر ترفضه النقابة تماما لأنه لا يتطابق مع النظم واللوائح المعمول بها في البلاد، ناهيك عن تسديد إضافي شهر ديسمبر 2021 كاملا للموظفين وهو حق للموظفين المشمولين به ولا يحق لقطاع الشؤون المالية والإدارية تقليصه أو عدم منحه بسبب قرار صدر في مارس الماضي، وسيكون هذا القرار أيضا محل نقاش، حيث ان النقابة تحرص كل الحرص على مكتسبات الموظفين.



وأوضح الغانم ان النقابة ستقوم بتوجيه كتاب الى وزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن الأعمال الممتازة والتظلمات منها، وحتمية ان تكون على نفس النمط الذي يسري على كل جهات الدولة الحكومية والمساواة مع الاخوة العاملين في الوزارات والمؤسسات الأخرى من حيث آلية الصرف واعتبار الأيام المقرر غيابها بقرار من مجلس الوزراء لأسباب صحية أو ما شابه ذلك أيام عمل فعلية، كما نص القرار ولا يجوز خصمها او عدم احتسابها، مؤكدا على إصدار قرار بسرعة دخول النقابة إلى لجنة شؤون الموظفين، موجها الشكر الجزيل الى مدير عام المؤسسة بالإنابة أمينة العوضي على تفهمها لمتطلبات النقابة المشروعة والوعد بالبت بشأنها بأسرع وقت ممكن.