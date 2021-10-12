الجنفاوي: أقمنا العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم التي نتوّجها اليوم بانطلاق فعاليات مسابقة صفوة الأوائل



أسامة أبوالسعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي: نشكر الله تعالى أننا نعيش في دولة مباركة يعتنى فيها بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا ويبذل أهلها حكاما ومحكومين كافة الجهود في سبيل خدمة القرآن ورعاية أهله وحفاظه.



جاء ذلك في كلمة ألقاها م.عمادي في افتتاح الدورة الأولى لمسابقة صفوة الأوائل للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى للمسابقات المحلية صباح أمس في مسرح وزارة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور وكيل الوزارة المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي.



وأضاف م.عمادي: ان نعمة القرآن الكريم التي حبانا الله تعالى إياها هي من أجل النعم على أمة الإسلام، فلقد نزل من عند رب العالمين بلسان عربي مبين على نبي عربي بلغة عربية في أرض عربية، فكان لتمسكنا به واتباعنا لهديه في حياتنا الدنيا العزة والرفعة، وفي الآخرة الرحمة والمغفرة.



وتابع: فقليل هي تلك الأمم التي تزخر صفحات تاريخها بأروع الصور والأمثلة الدالة على العناية بالقرآن الكريم وإجلاله وتقدير حملته وتكريمهم، وليس أدل على ذلك من اهتمام الكويت البالغ بهذه الكوكبة المباركة من الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في المسابقات القرآنية المحلية.



وقال م.عمادي: باسمي ونيابة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نرفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وذلك لدعمهما المتواصل لحفظة كتاب الله تعالى ورعايتهم له في مختلف المجالات، سائلين الله المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. والشكر موصول إلى القائمين على تنظيم هذه المسابقة من أعضاء لجنة التحكيم ولجان عاملة وإداريين ومتسابقين.



من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع علوم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي: إيمانا منا بأهمية القرآن الكريم ومنزلة حفاظه ودوره الإيجابي الكبير في حياة الأمة وحرصا منا على تطبيق استراتيجية وزارة الأوقاف وسعيا لبلوغ الهدف المنشود في الريادة عالميا في العمل الإسلامي وللتميز في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، أقمنا العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم التي نتوجها اليوم بانطلاق فعاليات مسابقة صفوة الأوائل للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى بالمسابقات القرآنية المحلية والتي تأتي الأولى من نوعها على مستوى الكويت.