

عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصدد التوقيع على قرار يقضي بانضمام المرأة الكويتية (اخوات الرجال) الى شرف الخدمة العسكرية في الجيش الكويتي. وأوضحت مصادر ذات صلة انه سيتم فتح باب القبول للمرأة الكويتية في دورة ضباط وضباط الصف حتى يتسنى لهن العمل الى جانب اخوانهن من منتسبي الجيش الكويتي وحماة الوطن. وأشارت المصادر الى انه سيتم توجيههن للمهن المساندة كالخدمات الطبية وغيرها من الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، مؤكدة أن القرار سيرى النور خلال اليومين المقبلين.