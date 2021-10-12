إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى هيئة الطرق وتكليفها بإزالة كل المعوقات أمام الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ حمد جابر العلي بما يلي:



تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تطورات الوضع الصحي في البلاد، وبهذا الصدد استمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي ووزير الصحة بالإنابة د.محمد الفارس حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي مازالت تشهد انخفاضا ولله الحمد، كما أحاط المجلس علما بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكويت للتصدي لهذا الفيروس، حيث تم تدشين حملة تقديم الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لكوفيد- 19 حسب الأولوية، وللفئة العمرية 18 سنة فما فوق ومضى ستة أشهر على الجرعة الثانية وذلك بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد- 19.



وقد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وللمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.



ثم ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة وفق الاشتراطات الصحية الخاصة التي تحددها وزارة الصحة وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/10/2021م.



ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير لجنة متابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد في الكويت، وأحيط المجلس علما بالعرض المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والجدول الزمني المقترح بهذا الشأن، والمعوقات التي قد تواجه المشروع والتوصيات المتعلقة به، وقرر مجلس الوزراء إسناد مهام مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



كما قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة) لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة كافة المعوقات التابعة للجهات ذات الصلة والتي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة حاليا، ومتابعة ما يتم بشأن اتفاقيات الكويت بهذا الشأن بما يضمن التزامها بها مستقبلا، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الاعمال، وتحديد الجدول الزمني الخاص بالمشروع.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار أبها ومدينة خميس مشيط بطائرات مسيرة، وكذلك استهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بمقذوف. وأكد مجلس الوزراء أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



هذا، وأعرب مجلس الوزراء أيضا عن إدانة واستنكار الكويت لحادث التفجير الاجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، مؤكدا موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



ثم أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، وأكد تضامن الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في هذه الكارثة الطبيعية معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندوز بجمهورية افغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، وأكد على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.



وأعرب مجلس الوزراء كذلك عن تضامن وتعاطف الكويت مع روسيا الاتحادية الصديقة جراء حادث تحطم طائرة روسية يوم الأحد الماضي، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة وأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



تأبين فيصل الحجي



أبّن مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار الأسبق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي بوخضور الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا، مستذكرا بكل اعتزاز مناقبه ومآثره الطيبة وعطاءاته الوطنية في العديد من المواقع الرسمية التي تقلدها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ترحيب بإعلان الإمارات عن تحقيقالحياد المناخي بحلول عام 2050



أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يهدف إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، هذا الإعلان الذي سيعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كمركز اقتصادي عالمي ويحقق التنمية المستدامة، والذي يأتي بالتزامن مع تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ملف استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-28 في أبوظبي عام 2023، خاصة أن انعقاده يأتي في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى فيها المجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.