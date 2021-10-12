أبدى رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري استغرابه من مباركة البعض لخطوة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله ورقيا، قائلا: امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية حسب الخطة الخمسية المعمول بها حاليا خطوة تتمثل في إنجاز كل المباني الخدمية والجاري العمل على انجازها تقريبا في مدينة المطلاع ومن ثم هناك مشروع ضخم جدا وهو جنوب صباح الأحمد السكنية ويحتاج ملايين الدنانير لإنجاز البنى التحتية، ومن ثم المباني الخدمية والطرق ومحطات الكهرباء الأساسية والثانوية، وبعد ذلك يأتي المشروع الأضخم وهو محطة الصرف الصحي التي تحتاج ايضا لعملية ربط مع شبكة مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية وشرقها والتي تعاني حاليا من تلوث بيئي بسبب عدم وجود محطة للمنطقة الجنوبية، وعقب ذلك هناك اولوية اخرى وهي المنطقة منخفضة التكاليف بديل المساكن الشعبية التي تم انجاز البنى التحتية لها، ومن المفترض ان تتم مباشرة بناء الوحدات السكنية والخدمات بمختلف انواعها ومجازا بعد كل ذلك قد يأتي دور انجاز البنى التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية.



وأشار الهاجـــري الى ان الاستحـــقاق الاهم هو حلحلة مشكلة تمويــــل قسائم مدينة المطـــلاع السكنية بالقروض العقارية وهذا هو الاستحقاق الأهم، مطالبا بخطة واضحــة بكل شفافية ووفق معطيات على ارض الواقع وملموسة للجميع.