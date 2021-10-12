كررت إيران التأكيد على أن وفدها سيعود إلى طاولة المفاوضات النووية، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات في فيينا ستقام قريبا.



وشدد خطيب زاده، بخلال مؤتمر صحافي في طهران امس على أن الوفد الإيراني لن يتفاوض على نص جديد، مؤكدا أن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي.



وسجل المتحدث باسم الخارجية الايرانية لوما على الدول الأوروبية، ملمحا إلى تخاذلها في حماية الاتفاق النووي السابق، وقال «لو كان الغرب جادا في المفاوضات لما كان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تجرأ على التطاول على الاتفاق».



من جهة اخرى، نفى خطيب زاده أن تكون طهران أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، وقال «لم نغلق مجالنا الجوي أبدا أمام أذربيجان، إنه لايزال مفتوحا، والحدود البرية مفتوحة ويتم التنقل في أفضل الظروف».



وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية (آزال) في بيان أنها بدأت الأربعاء الماضي استخدام المجال الجوي لأرمينيا الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية.